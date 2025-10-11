Haberler

Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de polis denetimlerinde durumundan şüphelenilen 5 kişi gözaltına alındı ve üzerlerinde 56 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ve ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında 56 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
Cemevi Külliyesi bugün açılıyor! Bahçeli'nin katılıp katılmayacağı ise belirsiz

Dev eser bugün hizmete açılıyor! Bahçeli'nin ne yapacağı merak konusu
MasterChef Türkiye 2025'te ilk kaşık sahibini buldu

MasterChef'te 2025'in ilk kaşığı fırlatıldı! Şefler ayakta alkışladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serenay Sarıkaya'nın yeni reklam anlaşması servet değerinde

Reklam anlaşmasından alacağı parayı duyan şaştı kaldı
MasterChef Türkiye 2025'te ilk kaşık sahibini buldu

MasterChef'te 2025'in ilk kaşığı fırlatıldı! Şefler ayakta alkışladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.