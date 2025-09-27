Haberler

Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne'de polisin denetimlerinde 5 kişi uyuşturucu ile yakalandı. Üst aramalarında 35 gram sentetik uyuşturucu ve 20 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında 35 gram sentetik uyuşturucu ve 20 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
