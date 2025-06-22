Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı. 63 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.

Zanlıların üst aramalarında, 63 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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