Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Yakalandı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı. Operasyon sonucunda 26,24 gram esrar, 0,77 gram eroin, 2,02 gram sentetik kannoboid ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan 5 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli soruşturma başlatıldı.