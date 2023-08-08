Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Yakalandı
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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı. Operasyon sonucunda 26,24 gram esrar, 0,77 gram eroin, 2,02 gram sentetik kannoboid ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan 5 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli soruşturma başlatıldı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi ile 5 kişi yakalandı.
Narkotik ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki çalışmalar sonrasında 26,24 gram Esrar, 0,77 gram eroin, 2,02 gram sentetik Kannoboid, 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Yakalan 5 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli soruşturma başlatıldı. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel