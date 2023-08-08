Üye Girişi
Haberler

Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Yakalandı

Güncel Haberler

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı. Operasyon sonucunda 26,24 gram esrar, 0,77 gram eroin, 2,02 gram sentetik kannoboid ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan 5 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli soruşturma başlatıldı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi ile 5 kişi yakalandı.

Narkotik ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki çalışmalar sonrasında 26,24 gram Esrar, 0,77 gram eroin, 2,02 gram sentetik Kannoboid, 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Yakalan 5 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Keşan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title