Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
Edirne'de polis denetimlerinde uyuşturucu ile yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında 61 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ve ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında 61 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel