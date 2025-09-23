Haberler

Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Edirne'de polis denetimlerinde uyuşturucu ile yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında 61 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ve ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında 61 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
