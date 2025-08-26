Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de yapılan polis denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üstünde 57 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında 57 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
Cadde ortasında silahlı kavga! 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

2 grup cadde ortasında çatıştı, ortalık kan gölüne döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray Singo ile anlaştı! İşte ödenecek bonservis ve diğer şartlar

Galatasaray Singo ile anlaştı! İşte ödenecek bonservis ve diğer şartlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.