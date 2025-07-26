Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
Edirne'de düzenlenen polis denetimlerinde, 39 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemler devam ediyor.
Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında, 39 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel