Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

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Edirne'de düzenlenen polis denetimlerinde, 39 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemler devam ediyor.

Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında, 39 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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