Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
Edirne'de polis denetimlerinde yakalanan 5 şüpheli, 36 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemler devam ediyor.
Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.
Zanlıların üst aramalarında, 36 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel