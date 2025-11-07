Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında
Edirne'de polisin gerçekleştirdiği denetimler sırasında uyuşturucu madde ile yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında 52 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 4 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında 52 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel