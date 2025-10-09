Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında
Edirne'de il emniyet müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 4 şahıs, üst aramalarında 29 gram sentetik uyuşturucu ve 15 uyuşturucu hap ile yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ve ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 4 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında 29 gram sentetik uyuşturucu ve 15 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
