Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında

Edirne'de gerçekleştirilen polis denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında 58 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 4 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında 58 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
