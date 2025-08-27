Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında

Edirne'de polisin gerçekleştirdiği denetimlerde, 35 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesinde durumundan şüphelendikleri kişileri durdurdu.

Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 4 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında 35 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
