Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında
Edirne'de yapılan polis denetimlerinde 4 şüpheli uyuşturucu ile yakalandı. Üst aramalarında 45 gram sentetik uyuşturucu ve kullanma aparatı ele geçirildi.
Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 4 kişiyi durdurdu.
Zanlıların üst aramalarında, 45 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel