Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında

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Edirne'de yapılan polis denetimlerinde 4 şüpheli uyuşturucu ile yakalandı. Üst aramalarında 45 gram sentetik uyuşturucu ve kullanma aparatı ele geçirildi.

Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 4 kişiyi durdurdu.

Zanlıların üst aramalarında, 45 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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