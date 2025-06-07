Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında

Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında
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Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan üst aramalarında 56 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 4 kişiyi durdurdu.

Zanlıların üst aramalarında, 56 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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