Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında
Edirne'de yapılan polis denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi gözaltına alındı. Üst aramalarında 50 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.
Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 4 kişiyi durdurdu.
Zanlıların üst aramalarında, 50 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel