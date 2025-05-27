Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında

Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında
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Edirne'de yapılan polis denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi gözaltına alındı. Üst aramalarında 50 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 4 kişiyi durdurdu.

Zanlıların üst aramalarında, 50 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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