Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
Edirne'de polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, durumundan şüphelenilen 4 kişi yakalanarak 57 gram sentetik uyuşturucu ile birlikte gözaltına alındı.
Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ve ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 4 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında 57 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel