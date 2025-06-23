Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
Edirne'de polis denetimlerinde durdurulan 4 şüpheli, yapılan aramalarda uyuşturucu madde ile yakalandı. 50 gram sentetik uyuşturucu ve 6 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 4 kişiyi durdurdu.
Zanlıların üst aramalarında, 50 gram sentetik uyuşturucu, 6 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Volkan Uygur - Güncel