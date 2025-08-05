Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

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Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı. 43 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 4 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında, 43 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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