Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

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Edirne'de polis denetimlerinde durdurulan 4 şüpheli, üstlerinde bulunan 51 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatlarıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 4 kişiyi durdurdu.

Zanlıların üst aramalarında, 51 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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