Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
Edirne'de polis denetimlerinde durdurulan 4 şüpheli, üstlerinde bulunan 51 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatlarıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 4 kişiyi durdurdu.
Zanlıların üst aramalarında, 51 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel