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Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

21 Aralık 2023 09:09 Güncelleme: 09:10 Abone Ol

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphelilerin bulunduğu eve operasyon düzenledi. Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.