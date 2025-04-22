Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
Edirne'nin Keşan ilçesinde yapılan polis denetimlerinde uyuşturucu bulundurdukları gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde, hap ve ruhsatsız silah ele geçirildi.
Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendiği 3 kişiyi durdurdu.
Zanlıların üst aramalarında 5,27 gram uyuşturucu, 168 uyuşturucu hap, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin 400 lira, ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ele geçirildi.
S.S, A.Ö. ve O.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel