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Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde yapılan polis denetimlerinde uyuşturucu bulundurdukları gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde, hap ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendiği 3 kişiyi durdurdu.

Zanlıların üst aramalarında 5,27 gram uyuşturucu, 168 uyuşturucu hap, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin 400 lira, ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ele geçirildi.

S.S, A.Ö. ve O.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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