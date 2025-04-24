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Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 171 Kilogram Ele Geçirildi

Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 171 Kilogram Ele Geçirildi
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Kapıkule Gümrük Sahası'nda düzenlenen operasyonda, bir tırda gizlenmiş 170,5 kilogram skunk ve başka bir tırda 485 gram toz uyuşturucu ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

Edirne'de Kapıkule Gümrük Sahası'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 171 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube müdürlüklerince yürütülen ortak çalışmada bir tırda arama yapıldı.

Tırda 9 valiz içerisine gizlenmiş 170,5 kilogram skunk bulundu. Şüpheliler A.B.Ö. ve Y.F. gözaltına alındı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilere ait diğer tırda yapılan aramada da 485 gram toz uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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