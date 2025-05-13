Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 13 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
Edirne'de Narkotik ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan iki tırı durdurarak birinde 13 kilo 621 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirdi. İki tır sürücüsü gözaltına alındı.
Edirne'de bir tırda 13 kilo 621 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde getireceği tespit edilen 2 tırı, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptıktan sonra durdurdu.
Yapılan aramada tırlardan birinin dorsesindeki yemek dolaplarında 13 kilo 621 gram skunk ele geçirildi.
Tır sürücüleri H.Y. ve A.A.B. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel