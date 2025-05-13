DEM Parti'den iktidara çağrı: Bazı düzenlemeler bayram sonrasına bırakılmadan yapılmalı

PKK'nın feshi sonrası ilk toplantı! DEM Parti'nin iktidara çağrısı var
47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor! İşte PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör

İşte terör örgütü PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör
Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

PKK'nın feshi sonrası Şırnak Valiliği'nden dikkat çeken karar
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık

Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 13 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 13 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de Narkotik ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan iki tırı durdurarak birinde 13 kilo 621 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirdi. İki tır sürücüsü gözaltına alındı.

Edirne'de bir tırda 13 kilo 621 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde getireceği tespit edilen 2 tırı, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptıktan sonra durdurdu.

Yapılan aramada tırlardan birinin dorsesindeki yemek dolaplarında 13 kilo 621 gram skunk ele geçirildi.

Tır sürücüleri H.Y. ve A.A.B. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Fidan'a yönelik suikastta yeni detaylar! İlk kez adres işaret edildi

Suikast itirafı gündem yaratmıştı, yeni detaylar ortaya çıktı
Tarihçiden Vatikan'ı sarsacak iddia: Yeni Papa Kayserili ve benim akrabam

Tarihçiden Vatikan'ı sarsacak iddia: Yeni Papa Kayserili
PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi
Alişan'ın annesi siber saldırıya uğradı

Alişan çok sinirlendi: Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkacak
Sosyal medyada yeni tehlike! Gençler A4 kağıdına sığmak için ölümüne yarışıyor

Sosyal medyada yeni ölüm akımı: A4 challenge
4 yıl dağ kadrosunda kalan eski PKK'lıdan süreç yorumu

4 yıl dağ kadrosunda kalan eski PKK'lıdan süreç yorumu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.