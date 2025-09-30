Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, H.K. tutuklandı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 48 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen H.K. ve H.F'nin evlerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Adreslerde yapılan aramada 48 gram sentetik uyuşturucu ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan H.K. "uyuşturucu madde ticareti" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, H.F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel