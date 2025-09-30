Haberler

Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, H.K. tutuklandı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 48 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen H.K. ve H.F'nin evlerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Adreslerde yapılan aramada 48 gram sentetik uyuşturucu ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan H.K. "uyuşturucu madde ticareti" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, H.F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
MSB: Doğu Akdeniz'deki Gazze filosuna gemilerimiz insani yardım sağlayacak

Milli Savunma Bakanlığı, Gazze filosuna destek için harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte tartıştığı sürücüye taşla saldıran maganda yakalandı

İnfial yaratan görüntü! Bakan Yerlikaya "Gereği yapıldı" dedi
Yapay zeka, Galatasaray-Liverpool maçının skorunu tahmin etti

Yapay zeka, Galatasaray-Liverpool maçının skoruna kadar açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.