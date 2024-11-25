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Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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Keşan ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 550 gram sentetik uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Şüphelilerden biri tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bazı adreslerde arama yaptı.

Yapılan aramalarda 550 gram sentetik uyuşturucu, 28 uyuşturucu hap, uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde, ruhsatsız tabanca, 33 fişek ve bir miktar para ele geçirildi.

Polis ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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