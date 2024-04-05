Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Edirne'de, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor.
Bu kapsamda yapılan çalışmalarda 48 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklanırken diğerleri serbest bırakıldı.