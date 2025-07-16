Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı

Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı
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Edirne'de yapılan uyuşturucu operasyonunda, 16.35 gram metamfetaminle yakalanan bir şüpheli tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, O.U'nun kente uyuşturucu getireceği ihbarı üzerine hareket geçerek operasyon düzenledi.

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, O.U'nun kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kent girişinde durdurulan şüphelinin aracında yapılan aramada 16.35 gram metamfetamin ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
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