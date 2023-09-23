Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 194 Gram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Süloğlu ilçesinde bir evde yapılan aramada 1 kilo 194 gram uyuşturucu madde ile 48 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir evde yapılan aramada 1 kilo 194 gram uyuşturucu madde ile 48 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Polis ekiplerince Süloğlu ilçesinde İ.K. isimli şüpheli bir şahsın evinde arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda 1 kilo 194 gram uyuşturucu madde, 48 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Olayın ardından ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıs İ.K., uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma suçundan Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. - EDİRNE