Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 1.7 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kilo 700 gram esrar, 20 gram sentetik uyuşturucu ve 7 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin uyuşturucu suçundan aranma kaydı olduğu öğrenildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aşçıoğlu Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheli H.G'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 1 kilo 700 gram esrar, 20 gram sentetik uyuşturucu ve 7 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak, kullanmak" suçundan aranma kaydı olduğu tespit edildi.
H.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel