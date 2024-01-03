Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı
Edirne'de uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 12 gram sentetik uyuşturucu, 15 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.
Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlemesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda kent merkezi ile Keşan ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada, 12 gram sentetik uyuşturucu, 15 uyuşturucu hap ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.