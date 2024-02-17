Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı gözaltına alındı
Edirne'de yapılan uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı gözaltına alındı. Operasyonlarda metamfetamin, uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda 22 gram metamfetamin, 15 uyuşturucu hap ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.