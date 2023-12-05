Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı
Edirne'de uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 8 metamfetamin, 2 gram bonzai ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlemesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor
Bu kapsamda kent merkezi ve Keşan'da bazı adres ve araçlarda yapılan aramada 8 metamfetamin, 2 gram bonzai ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.