Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 31 zanlı yakalandı

Edirne'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 31 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, 5,5 kilogram esrar, 92,24 gram metamfetamin, 51,5 gram skunk, 65 gram kokain, 14,48 gram bonzai, 264 sentetik ecza, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucu kaçakçılığı ve ticareti yaptıkları iddiasıyla 31 zanlı gözaltına alındı.

"Uyuşturucu ticareti yapmak" ve "uyuşturucu kullanmak" suçlarından aranan 3 zanlı yakalanarak adli makamlara teslim edildi.