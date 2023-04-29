Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 30 zanlı gözaltına alındı

Edirne'de son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 63 kilo 761 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, 5,5 kilogram esrar, 92,24 gram metamfetamin, 51,5 gram skunk, 65 gram kokain, 14,48 gram bonzai, 264 sentetik ecza, 63 kilo 406? gram esrar, 331,72 gram metamfetamin, 15,41 gram eroin, 8,03 gram tütüne emdirilmiş uyuşturucu içeren madde, 646 sentetik ecza maddesi, uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, kurusıkı tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 22 bin 995 lira para ele geçirildi.

Operasyonlarda, uyuşturucu kaçakçılığı ve ticareti yaptıkları iddiasıyla 30 zanlı gözaltına alındı.