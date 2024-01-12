Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı
Edirne'de uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlar kapsamında yapılan baskınlarda 2 gram metamfetamin ve 1,14 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kentte yürüttüğü uyuşturucu ticaretinin önlemesine yönelik operasyonlar kapsamında kent merkezi ile Keşan ilçesinde bazı adreslere baskın düzenlendi.
Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 2 gram metamfetamin, 1,14 gram gelen bonzai ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.P, E.T. ve T.K'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.