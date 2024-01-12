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Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

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Edirne'de uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlar kapsamında yapılan baskınlarda 2 gram metamfetamin ve 1,14 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kentte yürüttüğü uyuşturucu ticaretinin önlemesine yönelik operasyonlar kapsamında kent merkezi ile Keşan ilçesinde bazı adreslere baskın düzenlendi.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 2 gram metamfetamin, 1,14 gram gelen bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.P, E.T. ve T.K'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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