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Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

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Edirne'de uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 9 metamfetamin, 6 gram bonzai ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlemesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor

Bu kapsamda kent merkezi ve Keşan'da bazı adres ve araçlarda yapılan aramada 9 metamfetamin, 6 gram bonzai ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Edirne Keşan Güvenlik Uyuşturucu Operasyon 3. Sayfa Güncel Haberler

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