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Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 17 zanlı gözaltına alındı

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Edirne'de yapılan uyuşturucu operasyonlarında 17 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda metamfetamin, esrar, uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 17 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda 42 gram metamfetamin, 21 gram esrar, 33 uyuşturucu hap ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Edirne Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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