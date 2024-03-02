Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 12 zanlı gözaltına alındı
Edirne'de yapılan uyuşturucu operasyonlarında 12 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda sentetik uyuşturucu, esrar, uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.
Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 12 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda 26 gram sentetik uyuşturucu, 20 gram esrar, 15 uyuşturucu hap ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.