Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 11 zanlı yakalandı
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Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı.
Polis ekipleri kent merkezi ve ilçelerde yürütülen denetimler esnasında şüphelendikleri M.T, H.Y, S.E, E.T, B.G, S.G, M.P, U.A, M.İ, L.D ve Y.D'yi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Güncel