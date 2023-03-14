Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 11 zanlı yakalandı

Güncel Haberler

Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 11 zanlı yakalandı

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri kent merkezi ve ilçelerde yürütülen denetimler esnasında şüphelendikleri M.T, H.Y, S.E, E.T, B.G, S.G, M.P, U.A, M.İ, L.D ve Y.D'yi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Edirne Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title