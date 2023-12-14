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Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı

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Edirne'de uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda uyuşturucu hap, eroin, metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlemesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda kent merkezi ile Keşan ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Evlerde yapılan aramada, 26 uyuşturucu hap, 11 gram eroin, 10 gram metamfetamin ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Edirne Uyuşturucu Operasyon Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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