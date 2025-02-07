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Edirne'de Uyuşturucu Operasyonlarında 1 Ton 223 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Edirne'de Uyuşturucu Operasyonlarında 1 Ton 223 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Edirne Valisi Yunus Sezer, kentteki uyuşturucu operasyonlarında önemli miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. Ocak ayı içinde 230 kg esrar, 980 kg skunk, 13 kg kokain ve diğer uyuşturucu maddeler yakalandı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte geçen ay gerçekleştirilen operasyonlarda 1 ton 223 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

Vali Sezer, Ocak Ayı Asayiş ve Güvenlik Toplantısı sonrası Valilikte yaptığı basın açıklamasında, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında önemli çalışmalar yapıldığını söyledi.

Geçen ay büyük uyuşturucu yakalamaları gerçekleştirildiğini belirten Sezer, emniyet, jandarma ve gümrük muhafaza ekiplerinin önemli operasyonlar yaptığını aktardı.

Uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini dile getiren Sezer, "Bazı yakalamalarda rekor miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Geçen ay 230 kilogram esrar, 980 kilogram skunk, 13 kilogram kokain, 3 bin 391 ecstasy ve 11 bin 690 sentetik ecza yakalandı." ifadelerini kullandı.

Vali Sezer, operasyonlarda oto yedek parça, elektronik sigara ve benzeri çok sayıda gümrük kaçağı eşyanın da yakalandığına dikkati çekti.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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