Edirne'de Uyuşturucu Kapısında 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
Edirne'de polisin denetimlerinde 5 şüpheli, uyuşturucu madde ile yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların üst aramalarında 36 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.
Zanlıların üst aramalarında, 36 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel