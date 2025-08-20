Edirne'de Uyuşturucu ile Yakalanan Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Atatürk Mahallesi'ndeki denetimde D.Ş'nin (19) üzerinde yaptığı aramada 11 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Muammer Köken, denetimlerin süreceğini, vatandaşların da bağımlılıkla mücadele kapsamında dikkatli olmalarını ve kolluk kuvvetlerine yardımcı olmaları gerektiğini kaydetti.