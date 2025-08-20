Edirne'de Uyuşturucu ile Yakalanan Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, uyuşturucu ile yakalanan 19 yaşındaki D.Ş. gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetim sırasında 11 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Kaymakamlık, denetimlerin devam edeceğini duyurdu.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Atatürk Mahallesi'ndeki denetimde D.Ş'nin (19) üzerinde yaptığı aramada 11 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Muammer Köken, denetimlerin süreceğini, vatandaşların da bağımlılıkla mücadele kapsamında dikkatli olmalarını ve kolluk kuvvetlerine yardımcı olmaları gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
