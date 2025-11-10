Edirne'de Uyuşturucu ile Yakalanan 2 Şüpheli Gözaltında
Edirne'nin Keşan ilçesinde gerçekleştirilen polis denetimlerinde, uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında 706 gram uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerinde durumundan şüphelendiği 2 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında 706 gram uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel