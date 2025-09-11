Edirne'de Uyuşturucu Denetimlerinde 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
Edirne'de yapılan polis denetimlerinde 6 kişi uyuşturucu ile yakalanarak gözaltına alındı. 48 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında 48 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel