Edirne'de Uyuşturucu Denetimlerinde 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Edirne'de yapılan polis denetimlerinde 6 kişi uyuşturucu ile yakalanarak gözaltına alındı. 48 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında 48 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
