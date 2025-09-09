Edirne'de Uyuşturucu Denetimlerinde 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
Edirne'de gerçekleştirilen polis denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında 62 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi, Uzunköprü ve Keşan ilçelerindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında 62 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel