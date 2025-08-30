Edirne'de Uyuşturucu Denetiminde 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne'de yapılan polis denetimlerinde, durumundan şüphelenilen 7 kişi gözaltına alındı. Üst aramalarında 52 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi, Uzunköprü ve Keşan ilçelerindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında 52 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
