Edirne'de Uyuşturucu Denetiminde 7 Şüpheli Gözaltına Alındı
Edirne'de yapılan polis denetimlerinde, durumundan şüphelenilen 7 kişi gözaltına alındı. Üst aramalarında 52 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi, Uzunköprü ve Keşan ilçelerindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında 52 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel