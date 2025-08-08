Edirne'de Uyuşturucu Denetiminde 7 Şüpheli Gözaltına Alındı
Edirne'de polis denetimlerinde 41 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan 7 kişi gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, kent merkezi ve Keşan'da durumundan şüphelendiği kişileri durdurdu.
Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında, 41 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel