Edirne'de Uyuşturucu Denetiminde 7 Şüpheli Gözaltına Alındı
Edirne'de polis, kent merkezi ve Keşan'daki denetimlerde uyuşturucu bulunduran 7 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılardan 55 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu.
Zanlıların üst aramalarında, 55 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel