Edirne'de Uyuşturucu Denetiminde 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
Edirne'de polisin gerçekleştirdiği denetimlerde, durumu şüpheli bulunan 6 kişi gözaltına alındı. Üst aramalarında 30 gram sentetik uyuşturucu ve 15 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ve ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında 30 gram sentetik uyuşturucu ve 15 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel