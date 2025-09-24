Haberler

Edirne'de Uyuşturucu Denetiminde 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne'de polisin gerçekleştirdiği denetimlerde, durumu şüpheli bulunan 6 kişi gözaltına alındı. Üst aramalarında 30 gram sentetik uyuşturucu ve 15 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ve ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında 30 gram sentetik uyuşturucu ve 15 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
